Ue: Alliance valdotaine, Europa ora faccia passo avanti

"L'Europa unita è stato un successo sotto molti punti di vista. Ora però occorre avere il coraggio di fare un passo in avanti, andando da una parte a migliorare le numerose storture presenti nell'architettura europea e dall'altra avere il coraggio di archiviare definitivamente l'idea di stato-nazione ottocentesca". Lo scrive, in una nota, Alliance valdotaine, in occasione del 9 maggio Festa dell'Europa.

"Il Covid ha dimostrato ancora una volta - prosegue - quanto il mondo sia diventato iperconnesso e quanto i problemi, a partire dall'emergenza sanitaria passando per quella ambientale, siano ormai globali. L'Europa, se unita, può giocare la sua partita, mettendo in campo i propri valori e la sua esperienza" ma "deve avere il coraggio di accelerare il processo unificatorio in chiave federalista, presupposto essenziale per una gestione condivisa e partecipata delle grandi scelte che ci aspettano".