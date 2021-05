Concorso chirurghi ad Aosta, accusa di tentata concussione

E' accusato di tentata concussione Paolo Millo, di 53 anni, primario della Struttura complessa di Chirurgia Generale dell'ospedale Parini di Aosta, nell'ambito di un'indagine relativa al concorso per l'assunzione di due medici chirurghi. L'inchiesta è stata chiusa circa tre mesi fa.

In dettaglio gli inquirenti ipotizzano che ci siano state delle "pressioni" su alcuni candidati, ai primi posti della graduatoria finale del concorso indetto dall'Usl valdostana, affinché gli stessi rinunciassero a favore di altri medici. Le indagini sono condotte dai carabinieri e coordinate dal pm Luca Ceccanti.

"Respingiamo ogni addebito - ha commentato l'avvocato Corrado Bellora, difensore di Millo - in quanto il primario si è comportato nel pieno rispetto delle regole e dei suoi doveri".