Biblioteche: Istat, sistema valdostano tra migliori Italia

Il Sistema bibliotecario valdostano è una realtà all'avanguardia nel panorama nazionale. Lo rivela un'indagine statistica dell'Istat su oltre 9.500 biblioteche italiane e relativa al 2019.

"Gli indicatori di qualità, i parametri cioè che misurano l'offerta dei servizi, vedono la Valle d'Aosta - si legge in una nota - costantemente nei primissimi posti, spesso con valori molto al di sopra della media nazionale. Le biblioteche presenti sul territorio regionale risultano inoltre fra le più attive nel proporre attività complementari al prestito e alla lettura: laboratori, visite guidate alla biblioteca, rappresentazioni teatrali, corsi di formazione, mostre, e altre ancora. Queste buone pratiche si ripercuotono positivamente sugli indicatori di efficacia che testimoniano come molti valdostani frequentino e utilizzino volentieri le nostre biblioteche, diffuse su tutto il territorio".

"A fianco di questi ottimi risultati - sottolinea l'Assessore regionale ai beni culturali, Jean-Pierre Guichardaz - ricordiamo che il sistema bibliotecario regionale è tra quelli che nel periodo di lockdown hanno incrementato l'offerta di servizi online alternativi o complementari a quelli tradizionali. A differenza di molte altre realtà, poi, nella nostra regione i servizi bibliotecari non sono stati esternalizzati, garantendo così professionalità e continuità".