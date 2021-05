Agricoltura: Vda a Ministro, attenzione a nostra specificità

"Sollecitare l'attenzione alle specificità dell'agricoltura valdostana e al valore che riveste in un territorio difficile come quello montano": è l'obiettivo di una lettera che il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, il Senatore Albert Lanièce e l'Assessore Davide Sapinet hanno inviato al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli.

Nella missiva si ricorda al Ministro che "le risorse finanziarie messe in campo serviranno alla Valle d'Aosta, anzitutto, per garantire la necessaria compensazione del reddito alle imprese agricole locali, fortemente penalizzate da un contesto ambientale ed economico non competitivo, e che saranno anche destinate alle aziende per sostenere la realizzazione degli investimenti necessari per la loro crescita e innovazione".

Inoltre, si sottolinea come "nell'attuale programmazione 2014/2020 la Valle d'Aosta abbia dimostrato una buona capacità di spesa, che la pone ai primi posti nella classifica nazionale", e si chiede che "questo risultato sia tenuto nella giusta considerazione nella scelta dei criteri da adottare per il nuovo riparto dei fondi".