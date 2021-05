Fuori casa nonostante siano positivi al Covid, due denunciati

Due soggetti residenti in alta Valle, di 40 e 44 anni, sono stati denunciati dai carabinieri perché sorpresi fuori dal domicilio (a parecchi chilometri di distanza) malgrado positivi e con ordinanza di quarantena domiciliare. Inoltre un 66enne, è stato fermato in ore notturne e denunciato: oltre ad aver violato le norme anti pandemia, si è rifiutato di fornire le proprie generalità.

Solo il primo maggio i carabinieri di Aosta hanno sanzionato 10 persone per vari comportamenti contrari alle norme attuali. In bassa Valle un gruppo di 5 persone, tra cui un minorenne, in orario notturno oltre a violare il "coprifuoco" si sono dati a schiamazzi vari, disturbando il riposo delle persone. In un bar della periferia di Aosta, i militari hanno invece trovato e sanzionato quattro clienti ed il gestore che ascoltavano musica ad alto volume e bevevano tranquillamente all'interno del locale. Nell'ultima settimana i carabinieri hanno controllato 1.212 persone, con la notifica di 28 sanzioni, e la verifica di 290 esercizi commerciali, sfociate in due proposte di chiusura.