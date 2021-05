Enti locali, Aosta aderisce a giornata mondiale contro omofobia

(ANSA) - AOSTA, 03 MAG - La giunta comunale di Aosta ha deliberato l'adesione del Comune alla Giornata internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, in programma il 17 maggio.

Per l'occasione in piazza Arco d'Augusto verrà realizzata una panchina, dipinta con i colori dell'arcobaleno, su cui sarà affissa una targhetta con la dicitura '17 maggio 2021 - giornata internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia'.

L'iniziativa - commenta l'assessora alle pari Opportunità, Clotilde Forcellati - rientra nel quadro dell'adesione alla rete Ready della pubblica amministrazione, e attraverso la sua attuazione intendiamo dare un segnale forte della vicinanza dell'amministrazione comunale a queste tematiche, in primo piano nel dibattito politico come dimostra il ddl Zan che prevede, peraltro, il riconoscimento della Giornata del 17 maggio, e che devono vederci in prima linea conto ogni forma di discriminazione".

La ricorrenza, istituita dall'Unione Europea con l'acronimo Idaho (International day against homophobia, transphobia and biphobia), è finalizzata a promuovere e coordinare eventi di sensibilizzazione e prevenzione per contrastare il fenomeno dell'omofobia, della lesbofobia, della bifobia e della transfobia in tutte le sue forme e in tutti i Paesi del mondo.

L'assessore all'Istruzione, Samuele Tedesco, aggiunge: "La panchina arcobaleno non è solo un atto simbolico ma una vera e propria politica di visibilità per le persone Lgbtqi+ e questa azione si unisce a differenti iniziative promosse dall'amministrazione comunale per la condivisione di storie volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti delle uguaglianze. In questa panchina primeggiano i colori della bandiera dell'orgoglio sinonimo di accoglienza nei confronti di tutte e tutti i cittadini e lascia un messaggio chiaro, nella speranza che la panchina possa accogliere tutti, ma che i diritti - invece - non vadano in panchina".