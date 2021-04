Ferrovia: Vda Riparte, ora finalmente elettrificazione

"La Valle d'Aosta ed il Canavese hanno trovato dentro il Recovery Plan una grande notizia. Il Pnrr contiene infatti il finanziamento per la realizzazione dell'elettrificazione della linea ferroviaria che collega Torino con Aosta. Ora finalmente l'opera sarà completata". E' quanto si legge in una nota di "Vda riparte" secondo cui "l'elettrificazione permetterà di svolgere l'intero servizio con treni elettrici che non emettono sostanze inquinanti come gli attuali diesel" e "sarà possibile l'utilizzo di una vasta gamma di treni elettrici eliminando totalmente le rotture di carico ed anche la possibilità di treni diretti per Aosta provenienti da Milano e da altre località italiane".

"L'inserimento nel Pnrr consente di aver tempi certi per la realizzazione dei lavori - si legge ancora - visto che c'è un termine tassativo al 2026 di cui bisogna rendere conto all'Unione Europea che finanzia tutti progetti del Piano".

Per Vda Riparte "il finanziamento della elettrificazione della linea è un risultato che è stato possibile grazie alla forte spinta popolare che nel 2016 ha portato alla approvazione della legge regionale di iniziativa popolare".