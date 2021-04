Covid: Lavevaz, solo impegno collettivo può ridurre contagio

"Solo un impegno collettivo può permettere la riduzione del numero di casi. L'attenzione di tutti è indispensabile per far diminuire le occasioni di contagio: occorre rispettare le regole per permettere a ognuno di tornare a lavorare e a vivere. Pensare che tutto sia finito può avere come effetto unicamente il prolungamento dell'emergenza, invece dobbiamo sforzarci tutti per permettere all'economia di ripartire, con tempi che sono dettati dall'emergenza sanitaria". E' quanto dichiara il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, che ha firmato un'ordinanza che contestualizza la "zona rossa" nella specificità del territorio valdostano e della situazione epidemica.

L'uscita dal territorio del proprio Comune - si legge in una nota - è consentita unicamente per ragioni di salute, lavoro, necessità e per fruire di servizi attività non sospesi che non sono presenti nel proprio Comune di residenza o domicilio. E' consentita inoltre l'apertura delle attività commerciali di dettaglio e dei servizi alla persona.

"I dati migliorano e la campagna vaccinale sta ottenendo i primi risultati - ha concluso Lavevaz - ma la strada verso la normalità è ancora lunga: solo insieme possiamo affrontarla, facendoci carico anche di tutti coloro che stanno pagando il prezzo più caro dal punto di vista economico e sociale".