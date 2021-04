Scivola nel torrente a Cogne, infortunato 13enne

Un ragazzo di 13 anni, residente in Valle d'Aosta, si è infortunato cadendo nel torrente Grand Eyvia, a Cogne. E' scivolato su alcune rocce bagnate, cadendo circa tre metri più in basso. Qui è rimasto bloccato in una zona con acqua bassa, senza la possibilità di tornare autonomamente sulla riva, anche a causa del forte dolore. Lo hanno recuperato i tecnici del Soccorso alpino valdostano con l'impiego del verricello dell'elicottero. Il medico dell'equipaggio lo ha visitato sul posto e ne ha disposto il trasporto in Pronto soccorso per accertamenti diagnostici più approfonditi. Ha riportato un trauma un braccio. Le sue condizioni non destano preoccupazione.