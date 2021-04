Covid: Vda rischia zona rossa, Regione scrive a cabina regia

"I dati dei contagi, con l'ultimo bollettino di oggi, portano la Valle d'Aosta a superare di poche unità il limite di 250 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi sette giorni. Tutti gli altri principali parametri, a partire dall'indice Rt, continuano a migliorare". Così il presidente della Regione Erik Lavevaz, commenta gli ultimi dati epidemiologici del Covid-19, anche in relazione all'ipotesi trapelata oggi di un ritorno della regione alpina in zona rossa, dopo solo una settimana in arancione.

"La Regione - spiega Lavevaz - ha inviato alla Cabina di regia una nota nella quale è stato chiesto di tenere in considerazione l'andamento generale dell'epidemia in VdA, oltre all'incidenza che è rimasta sotto la soglia di 250 fino a tutta la scorsa settimana".