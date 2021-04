Scuola: ultimati interventi antincendio istituti Vda

Sono stati ultimati i lavori di adeguamento alla normativa prevenzione incendi in alcune scuole e palestre di Aosta e Verrès, finanziati con risorse statali. In particolare gli interventi hanno interessato l'Istituto tecnico professionale regionale (Itpr) Corrado Gex di Aosta, il Liceo artistico di Aosta, le sedi di Via Festaz e Via Chambéry dell'Istituto Tecnico Commerciale (Itc) Manzetti di Aosta, l'Istituzione Scolastica di Istruzione Liceale, Tecnica e Professionale (Isilt) nel Comune di Verrès e due palestre e un campetto esterno da gioco.

Secondo l'assessore alle opere pubbliche Carlo Marzi "gli interventi eseguiti nelle scuole consentono una maggiore fruibilità in sicurezza della didattica, delle palestre ed aree di gioco che rappresentano elementi fondamentali nel percorso scolastico e di crescita educativa e motoria dei nostri ragazzi".