Covid: Basta coprifuoco, Fratelli d'Italia in piazza a Aosta

"Il coprifuoco è un provvedimento che non ha nessuna motivazione sanitaria ma è esclusivamente uno sfregio alla libertà individuale". Con questa motivazione Fratelli d'Italia Valle d'Aosta - in contemporanea in altri capoluoghi regionali - ha organizzato venerdì 30 aprile, alle 21, in Piazza Chanoux ad Aosta, una manifestazione nel pieno rispetto delle normative vigenti. "Sono invitati tutti i cittadini - si legge in una nota per dire "Basta subito" ad un coprifuoco inutile che danneggia solo la nostra economia e non serve a proteggerci dalla pandemia".