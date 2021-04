1 Maggio: Cgil-Cisl-Uil, ripartire in sicurezza

Bisogna "ripartire in totale sicurezza, consapevoli che il lavoro e il vaccino sono l'unica medicina". E' il messaggio lanciato dalle segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil in occasione del Primo Maggio, festa dei lavoratori, il cui slogan a livello nazionale è: "L'Italia Si Cura con il lavoro".

"Non potendo organizzare le celebrazioni in modalità tradizionale, oltre alla classica deposizione della corona di fiori nella mattina di sabato primo maggio a Verrès - si legge in una nota - Cgil, Cisl, Uil Valle d'Aosta hanno organizzato delle presenze in luoghi simbolici del mondo del lavoro della nostra regione: i segretari regionali Wilma Gaillard (Cgil), Jean Dondeynaz (Cisl) e Ramira Bizzotto (Uil) parleranno a Courmayeur davanti alle funivie Monte Bianco, ad Aosta all'Ospedale regionale Parini e al polo industriale di Verrès".