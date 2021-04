Ubriaco al volante e con patente sospesa, denunciato 33enne

La polizia stradale ha denunciato un trentatreenne residente in Piemonte per essersi messo alla guida di un'auto in stato di ebbrezza alcolica e con la patente sospesa.

L'uomo nei giorni scorsi è stato fermato per un controllo al casello autostradale di Chatillon. Avendo mostrato gli "inequivocabili sintomi dell'ebbrezza alcolica", fa sapere la questura di Aosta, è stato sottoposto al test dell'etilometro.

Il suo tasso alcolemico era oltre tre volte il limite consentito (1,65 g/l). I poliziotti hanno inoltre accertato che aveva la patente sospesa per essere già stato sorpreso ubriaco al volante alla fine del 2020.

E' stato denunciato in procura e ora rischia un'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l'arresto da 6 mesi a 1 anno e la sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni, con la possibilità di revoca.