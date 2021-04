Salute: 20 nuovi medici valdostani nel 2020

Nel 2020 sono stati 20 i nuovi iscritti all'Ordine Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d'Aosta che si aggiungono ai 15 del 2019. E' quanto emerge dall'ultima assemblea dell'organismo professionale, svoltasi ieri in modalità telematica. Nella riunione il presidente Roberto Rosset ha presentato la parte sanitaria del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con i suoi 15,6 miliardi di finanziamento. All'assemblea è intervenuto anche l'assessore alla Sanità, Roberto Barmasse, sottolineando "come sia ancora necessario lo sforzo di tutti per continuare a reggere fisicamente e emotivamente a una pandemia che sembra non avere mai fine".