Positivo al Covid sorpreso fuori casa, 'ero al supermercato'

In isolamento domiciliare perché positivo al Covid 19, un uomo residente a Aymavilles è stato sorpreso fuori casa dalla polizia e denunciato per aver violato l'obbligo di isolamento imposto dall'autorità sanitaria. Agli agenti ha dichiarato di essersi recato in un supermercato della zona. E' stato fermato per un controllo dalla polizia stradale nelle vicinanze dello svincolo autostradale 'Aosta Ovest' della A5. L'auto gli è stata sequestrata in quanto utilizzata per commettere il reato.