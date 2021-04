Università, via libera a finanziamento 7,5 mln Univda

La Giunta regionale ha approvato oggi il finanziamento di 7,5 milioni di euro a copertura del fabbisogno annuale dell'Università della Valle d'Aosta per l'attività didattica, amministrativa e di ricerca, per l'esercizio delle funzioni in materia di diritto allo studio, secondo quanto previsto dalla legge istitutiva dell'ateneo regionale.

E' stata anche approvata la proposta di misure per il contenimento e il controllo della spesa per l'anno 2021 dell'Università della Valle d'Aosta, definita dal Consiglio dell'Università.