Covid: gratuità mezzi pubblici fino al 13 giugno in Vda

In conseguenza del permanere dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Governo regionale ha stabilito di prorogare la gratuità sui mezzi pubblici di trasporto, bus e treni, fino al 13 giugno 2021, in concomitanza con il termine delle lezioni scolastiche. Lo ha comunicato l'assessorato regionale dei trasporti.

"Tenuto conto che i vari indicatori relativi alla pandemia non sono ancora del tutto sotto controllo - commenta l'assessora Chiara Minelli - il Governo regionale ha ritenuto preferibile mantenere l'assetto attuale fino al termine delle lezioni, in modo da ridurre al massimo le possibilità di contagio sui mezzi di trasporto, tenuto conto dell'elevato numero di studenti che nelle prossime settimane utilizzeranno i mezzi pubblici con la riduzione graduale della didattica a distanza".