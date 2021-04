Viabilità: al via lavori sul viadotto Leverogne, ad Arvier

(ANSA) - AOSTA, 24 APR - Con la consegna da parte dell'Anas alla ditta appaltatrice possono ora avviarsi i lavori di adeguamento sismico del viadotto Leverogne, sulla strada statale 26, nel comune di Arvier. L'intervento, che costerà 3,1 milioni di euro, è affidato al Raggruppamento temporaneo d'imprese Gielle Costruzioni e Restauro Società Cooperativa, Ecogrid, Lavoritalia, Meridionale Costruzioni Group e ha l'obiettivo di "migliorarne le prestazioni in caso di movimenti sismici attraverso apposite lavorazioni che interesseranno le spalle, le pile e gli appoggi", spiega l'Anas. Il ponte sulla Dora di Valgrisanche è lungo circa 150 metri e raggiunge un'altezza massima di 40 metri. E' in programma anche il risanamento delle superfici in calcestruzzo, l'impermeabilizzazione delle solette e la ricostruzione dei cordoli laterali su cui saranno installate nuove barriere di sicurezza. Il completamento dei lavori è previsto entro settembre 2022. (ANSA).