Scuola: 200 persone in piazza ad Aosta contro Dad

Salute, educazione, partecipazione "per il futuro dei bambini, per una scuola nuova e migliore, per educare donne e uomini liberi": sono questi i contenuti della manifestazione 'Adesso basta! La Dad è la morte della scuola', svoltasi nel pomeriggio di oggi, in piazza Chanoux, ad Aosta, cui hanno preso parte circa 200 persone. Sul palco musica e interventi. Moderati da Luca Vesan, portavoce del Comitato valdostano per la tutela dei diritti umani e costituzionali che ha organizzato l'evento, sono intervenuti, tra gli altri, Sara Cunial, Solange Hutter, Annarita Iannetti, Fabio Milani. "Qui non ci sono negazionisti - ha spiegato Vesan - ma liberi cittadini che sono qui per i propri figli e la costituzione".