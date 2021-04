Covid: assessora Minelli positiva al Covid

L'assessora all'Ambiente, Trasporti e mobilità sostenibile Chiara Minelli è oggi risultata positiva al test del Coronavirus. Lo riferisce una nota diffusa dalla Regione. L'assessora - viene precisato - "si era già sottoposta ad un test, risultato negativo, martedì scorso, 20 aprile, necessario, come di consueto, per poter prendere parte alla seduta del Consiglio regionale".

"Dopo il consiglio regionale - dichiara l'assessora Minelli - , la comunicazione della positività di uno dei miei contatti stretti mi ha portata a rivolgermi ai sanitari per il tracciamento. Oggi purtroppo il referto dell'antigenico è risultato positivo. Sono asintomatica e potrò quindi anche da remoto proseguire nella mia attività amministrativa".