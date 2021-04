25 aprile: ad Aosta celebrazioni ridotte causa Covid

Si svolgeranno domani, ad Aosta, in forma ridotta le celebrazioni valdostane del 76/o anniversario della Liberazione, a causa delle restrizioni anti-Covid. Due i momenti istituzionali previsti: alle 8.30 sarà deposta una corona al Monumento ai caduti nel Giardino della Rimembranza in via Festaz, mentre alle 8.45 un'altra corona sarà deposta al Monumento del Soldato valdostano in piazza Chanoux. A entrambi i momenti prenderanno parte esclusivamente il presidente della Regione, Erik Lavévaz, il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, e un rappresentante del comitato valdostano dell'ANPI. La cerimonia sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Aosta. Nel pomeriggio, alle 15, un musicista della Banda Municipale di Aosta eseguirà "Bella Ciao" dal balcone dell'Hôtel de Ville, sempre i diretta Facebook.

Brevi cerimonie di deposizione di fiori sono previste in 33 comuni valdostani. Inoltre l'Anpi della Valle d'Aosta invita a deporre un fiore sotto le targhe di frazioni, vie o piazze dedicate ad antifascisti e partigiani. Le foto saranno raccolte e diffuse in un video.