Scuola in Vda: da lunedì in classe le medie, superiori al 70%

"In Valle d'Aosta da lunedì riapriranno anche la seconda e la terza media, mentre le superiori vanno al 70% per due settimane. Problemi di trasporto rendono difficile crescere, se non si aumenta la capienza dei pullman". Lo ha annunciato in un tweet l'assessore regionale all'Istruzione della Valle d'Aosta, Luciano Caveri.