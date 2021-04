Montagna, il 18 luglio torna la Aosta-Becca di Nona

E' in calendario il 18 luglio l'undicesima edizione della vertical running Aosta - Becca di Nona. Le iscrizioni - esclusivamente online sul portale Endu.net - si apriranno il primo maggio 2021. "Cadono quindi le riserve sull'evento sportivo, tra i più attesi nei comuni di Charvensod e Aosta, legato alla loro montagna simbolo, la Becca di Nona".

Dopo l'annullamento della scorsa edizione a causa della pandemia, la manifestazione sportiva prevede le sole due gare principali: l'Aosta - Becca di Nona (13 km, 2500 metri di dislivello positivo, tempo massimo 4 ore) e l'Aosta - Comboé (9 km e 1500 metri di dislivello).

«Lo stop imposto dalla crisi pandemica dello scorso anno - spiega André Comé presidente asd Becca 3142 - ci ha dato la possibilità di ripensare alla manifestazione sportiva, tenendo conto delle indicazioni sanitarie e del distanziamento. Abbiamo così riorganizzato la "Aosta-Becca di Nona" concentrandoci sull'aspetto sportivo. Ciò non significa snaturarsi, crediamo fermamente che le manifestazioni sportive non comincino con lo start e non finiscano con il taglio del traguardo. Per noi lo sport deve creare relazioni, momenti di aggregazione, solidarietà e promozione territoriale. Quest'anno abbiamo dovuto, però, ridimensionarci nella speranza di poter festeggiare con più calore nella prossima edizione".