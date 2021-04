Covid, quasi 700 pazienti curati con Ossigenoterapia a casa

Sono quasi 700 i pazienti positivi al Covid-19 che sono stati sottoposti a trattamento domiciliare con ossigenoterapia dall'inizio del pandemia. Si tratta di 293 femmine e 406 maschi. Il "picco" si è registrato il 22 novembre scorso con 202 pazienti assistiti mentre in questi giorni i pazienti assistiti con ossigenoterapia a domicilio sono circa 120.

Lo ha comunicato l'Usl della Valle d'Aosta, precisando che i pazienti curati a casa sono "persone con infezione da Covid-19 con forme da lievi a moderate". I pazienti assistiti con ossigenoterapia, in Valle d'Aosta, appartengono a queste fasce di età: over 90 anni 7%, 80-89 anni 20%, 70-79 anni 21%, 60-69 anni 20%, 50-59 anni 18%, 40-49 anni 10%, 30-39 anni 3% e 20-29 anni 1%.

"L'assistenza domiciliare - si legge in una nota - prevede l'individuazione del paziente da parte del medico curante o delle Unità speciali di continuità assistenziale o in seguito alla dimissione ospedaliera. Il paziente si auto-somministra l'ossigeno mediante un apposito erogatore al naso secondo le modalità e le tempistiche prescritte dal medico.

L'ossigenoterapia non è una terapia invasiva e non presenta effetti collaterali. È indicata nelle forme lievi e non gravi di Covid a pazienti che necessitino di mantenere a livelli appropriati la percentuale di ossigeno nel sangue (saturazione).

La durata media della terapia con ossigeno dei pazienti assistiti dall'Usl della Valle d'Aosta a domicilio è di 24 giorni. Il ricorso all'ossigenoterapia e all'assistenza domiciliare consente una importante diminuzione dei ricoveri ospedalieri e la conseguente minore pressione sulle strutture sanitarie".