Ue: Caveri, anticipati fondi per 6,7 mln a Valle d'Aosta

"Per il periodo di programmazione prossimo, 21-27, abbiamo avuto una anticipazione di 6,7 milioni di euro". Lo ha annunciato l'assessore agli Affari europei, Luciano Caveri, in una conferenza stampa dedicata alla iniziative per la costruzione della nuova strategia per la gestione dei fondi comunitari. "Abbiamo ricevuto - ha aggiunto - una lettera dal ministro Carfagna e ora siamo impegnati a trovare quei settori, che sono comunque nelle linee direttrici del periodo di programmazione, in cui investire i fondi".

L'impegno è significativo in quanto "sappiamo che per questi fondi occorre una capacità di spesa molto rapida".