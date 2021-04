Ornella Badery confermata presidente Forte di Bard

La Giunta regionale della valle d'Aosta ha confermato Ornella Badery alla Presidenza del Forte di Bard per il prossimo triennio. A proporre la conferma sono stati il Presidente della Regione Erik Lavevaz, l'Assessore alle partecipate Luciano Caveri e l'Assessore ai beni culturali, Jean-Pierre Guichardaz.

"La scelta della nomina della dottoressa Badery alla presidenza del Forte di Bard - dichiarano Lavevaz, Caveri e Guichardaz - vuole essere un riconoscimento alla competenza e all'entusiasmo con cui è riuscita, anche in un momento gestionale complesso, reso ancora più difficile dalla pandemia, a proseguire l'attività espositiva e culturale con risultati di prestigio.

Risultati per i quali siamo grati a lei e al suo staff e che conferiscono allo straordinario complesso monumentale che è il Forte di Bard, alla Bassa Valle, ma anche alla Valle d'Aosta tutta, notevoli potenzialità, sia per quanto attiene al settore turistico che per quanto riguarda lo sviluppo dell'immagine della nostra regione".