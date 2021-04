Infanzia: verso bonus integrativo asili nido Vda

(ANSA) - AOSTA, 21 APR - Un intervento finanziario aggiuntivo a integrazione del Bonus Asili Nido erogato dall'Inps per supportare le famiglie nel pagamento delle rette dei servizi alla prima infanzia fino alla fine dell'anno socio-educativo. E' questa l'ipotesi su cui l'assessorato regionale delle politiche sociali sta lavorando per l'elaborazione di un disegno di legge il cui obiettivo è di garantire la transizione da una sperimentazione del voucher Fse prima infanzia, in scadenza il 31 maggio 2021, ad una misura nazionale permanente, quale l'assegno unico e universale, per il quale tuttavia il Governo deve ancora approvare i decreti attuativi.

"La scadenza naturale del provvedimento relativo ai Voucher FSE era inevitabile - spiega l'assessore Barmasse - e ci è parso corretto comunicarlo alle famiglie quanto prima. Nel frattempo stiamo mettendo a punto una misura straordinaria che consenta comunque di integrare l'importo precedentemente coperto dai Voucher, nell'attesa della definizione dei dettagli relativi all'assegno unico universale". (ANSA).