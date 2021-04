Covid, Valle d'Aosta accelera su green pass regionale

Dopo la Provincia autonoma di Bolzano anche la la Regione Valle d'Aosta intende accelerare sull'istituzione di un green pass regionale. Lo ha spiegato oggi il presidente Erik Lavevaz: "Con l'assessore alla Sanità abbiamo in corso alcune valutazioni importanti su iniziative per cercare di anticipare ciò che sta avvenendo a livello nazionale". Il green pass "dovrebbe essere gestito da una applicazione legata al sistema informatico dell'Azienda Usl - ha detto Lavevaz - che possa permettere di avere i dati aggiornati in tempo reale e che quindi consenta un controllo immediato".