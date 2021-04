Covid: Lavevaz, dati Vda in miglioramento si spera in zona arancione

"La Valle d'Aosta sta uscendo da questa ondata con circa 15 giorni di ritardo rispetto agli altri, i dati della settimana scorsa sia riguardo all'incidenza dei casi positivi sia all'indice Rt erano ormai al limite tra lo scenario della zona rossa e lo scenario arancione e questo ci fa ben sperare per la prossima settimana, essendo i dati della corrente settimana in ulteriore fase di miglioramento". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta Erik Lavevaz, in apertura del Consiglio regionale.