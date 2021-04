Vaccini: Barmasse, programmazione Vda supera target 620 dosi

La Regione Valle d'Aosta punta a superare il target di somministrazioni di vaccini - 620 al giorno tra il 16 e il 22 aprile - assegnato dal Commissario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

"Abbiamo programmato - spiega l'assessore alla Sanità, Roberto Barmasse - un aumento del numero di vaccinazioni giornaliere per smaltire le liste", sugli "ultraottantenni, su quello che è rimasto un pochettino indietro. Di fatto noi tendenzialmente ne faremo sempre più di 620, andiamo dalle 700" fino a "giorni in cui ne faremo anche più di 1.000", verso la fine del mese.

In base ai dati regionali, aggiornati alla serata del 19 aprile, sono 26 mila 519 i valdostani ad aver ricevuto almeno la prima dose di vaccino.