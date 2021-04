A luglio torna appuntamento con Courmayeur in danza

Dal 3 al 10 luglio torna l'appuntamento con 'Courmayeur in Danza', stage organizzato dalla scuola di Danza Freebody di Vercelli e dedicato ai ragazzi dai 7 anni di età che abbiano già avuto un'esperienza di base nel ballo. Il programma prevede lezioni di Tecnica Classica, Musical Broadway Style, Tecnica Contemporanea, Modern Jazz e Hip-Hop, momenti di spettacolo e d'intrattenimento aperti al pubblico e l'assegnazione del Trofeo "Danza sul Bianco".

La selezione del premio che verrà assegnato tra i giovani talenti del mondo della danza che si sono distinti nei concorsi nazionali e internazionali nel corso dell'ultimo anno si svolgerà in modalità telematica. "Le norme per contrastare il diffondersi della pandemia - afferma Daniela Tricerri, direttore artistico della rassegna - ci hanno obbligati a ripensare alle modalità di selezione dei giovani talenti desiderosi di conquistare questo ambito premio. Non potendo viaggiare e incontrare i giovani danzatori nelle loro scuole, abbiamo invitato quest'ultime a inviarci due coreografie inedite o già rappresentate, allegando una scheda descrittiva per ogni performance". La giuria annuncerà il 2 maggio le sequenze di ballo migliori e inviterà i ballerini a rappresentarle durante lo spettacolo che si terrà il 4 luglio a Courmayeur al Jardin de L'Ange, quando verrà proclamato il vincitore del premio.