Formazione: al via centro regionale istruzione adulti Vda

A partire dal prossimo anno scolastico tutta l'istruzione degli adulti in Valle d'Aosta sarà affidata ad un unico centro incardinato nell'Istituzione scolastica Innocenzo Manzetti. Lo ha stabilito la Giunta regionale che oggi ha adottato le linee guida per l'organizzazione e la strutturazione del nuovo Centro regionale per l'istruzione degli adulti (Cria).

"Con la fase sperimentale, che si concluderà a fine agosto, e da un’analisi del contesto regionale e da un confronto di questo con quello nazionale – spiega l’assessore all’istruzione Luciano Caveri – siamo riusciti a individuare l’assetto del sistema regionale di istruzione degli adulti". L'Istituzione scolastica Innocenzo Manzetti di Aosta sarà quindi sede dei percorsi formativi di alfabetizzazione, di primo e di secondo livello di istruzione ovvero ex Centro Territoriale Permanente e corsi serali per il conseguimento del diploma del secondo ciclo di istruzione.