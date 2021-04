Fallita società aste giudiziarie Aosta, 3 mln passivo stimato

E' stato dichiarato fallito il Gruppo Ivg srl, la società che si occupava delle vendite giudiziarie nei tribunali di Alessandria e Aosta. Il passivo sarà accertato solo dopo l'assemblea dei creditori, in calendario il prossimo 14 luglio. In base a una prima stima, secondo i calcoli del curatore fallimentare, il commercialista Filippo Canale, si aggira intorno ai tre milioni di euro.

Il fallimento è stato dichiarato dal tribunale di Aosta lo scorso 7 aprile, dopo che la società ha rinunciato alla domanda di concordato. A presentare per primi istanza di fallimento sono stati alcuni dipendenti, che reclamavano delle somme di denaro dalla società.