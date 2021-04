Donna uccisa ad Aosta, sparito telefono vittima

Sono spariti tutti gli apparecchi elettronici di Elena Serban Raluca, di 32 anni, la donna di origine romena che è stata uccisa sabato scorso in un appartamento di Aosta. Come riferiscono gli inquirenti, è probabile che l'assassino abbia preso tablet e telefono della vittima per non lasciare indizi che possano portare alla sua individuazione. Non è stata trovata nemmeno l'arma del delitto, probabilmente un coltello con il quale la giovane è stata sgozzata.

La sorella della vittima ha detto che la ragazza era venuta in Valle d'Aosta per motivi lavorativi, ma gli inquirenti non specificano di quale professione si trattasse. La stessa sorella ha riferito di essersi preoccupata quando Elena non le rispondeva alle chiamate né leggeva i messaggi whatsapp.

L'autopsia non è ancora stata disposta.