Ambiente: Marzi, ghiacciai val Ferret sorvegliati speciali

"Con l'arrivo della primavera è necessario fare un punto tecnico sullo stato dei ghiacciai della Val Ferret, e in particolare degli apparati glaciali del Planpincieux e delle Grandes Jorasses, sorvegliati speciali per il loro comportamento in relazione agli effetti dei cambiamenti climatici in alta montagna che può interferire in particolare con le attività del fondovalle della Valle Ferret". Lo ha detto l'assessore regionale del territorio, Carlo Marzi, al termine della riunione istitutiva del Tavolo di lavoro sulla gestione delle situazioni di rischio glaciale nella Val Ferret, con il Comune di Courmayeur e Fondazione Montagna sicura. "Questi ghiacciai - ha aggiunto - sono attentamente monitorati dai tecnici regionali e della Fondazione Montagna Sicura con l'ausilio di attrezzature avanzate e l'ausilio dei massimi esperti in materia per valutarne l'evoluzione ed adottare le misure di sicurezza più adeguate".