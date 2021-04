Sindacati Vvff-Forestali, silenzio sfiancante Regione

Il silenzio sfiancante della Regione sui 'suoi' lavoratori che non si sono risparmiati neanche un giorno durante la pandemia. La misura è colma". Lo scrivono in una nota i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Conapo sottolineando che "è più di un anno che i Vigili del fuoco e il Corpo forestale della Valle d'Aosta aspettano delle risposte dall'Amministrazione regionale e siamo ancora qui ad attendere".

"Il 4 febbraio si è svolto l'incontro con la Regione - si legge - per fare il punto della situazione, mettendo in evidenza l'annosa vicenda dell'allineamento economico, normativo e soprattutto previdenziale. Da due mesi da quell'incontro regna il silenzio assoluto, complice anche la situazione pandemica, ma non solo. L'impressione è che si continui a tergiversare sull'argomento, che riguarda tutto il comparto ( dai cantonieri ai bidelli per capirci)".

"A questo punto per l'ennesima volta - concludono i sindacati - se si cercherà di fare finta che il problema non sussiste, saremo costretti a indire uno stato d'agitazione. Stiamo parlando di lavoratori, che durante l'emergenza sanitaria non si sono sottratti al loro dovere e hanno continuato a prestare la loro opera. Le questioni vanno affrontate e ora ci siamo stufati di questo imperterrito silenzio dell'amministrazione regionale".