Covid, Valle d'Aosta resta zona rossa

La Valle d'Aosta resta 'zona rossa' almeno per un'altra settimana. Lo ha comunicato il Ministro Speranza al presidente della Regione, Erik Lavevaz, che lunedì firmerà una nuova ordinanza. In merito alle riaperture Lavevaz scrive su twitter: "Con la Conferenza delle Regioni abbiamo analizzato linee guida per ripartire, anzitutto per ristorazione, palestre, piscine, cultura, spettacolo. Non servono regolette e cavilli, ma ragionevolezza, attenzione e responsabilità, sostenuti dai risultati della campagna vaccinale".