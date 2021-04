Vaccini: Baccega, io vaccinato senza corsie preferenziali

(ANSA) - AOSTA, 15 APR - "Ho aderito alla piattaforma Infovaccini lo stesso giorno in cui è stata resa operativa" e "ho ricevuto una chiamata che credo sia arrivata il 16 marzo, senza che da parte mia si sia fatta alcuna azione di sollecitazione o di individuazione di corsie preferenziali per me o per i miei familiari". Lo scrive in un post sul proprio profilo facebook il consigliere regionale Mauro Baccega (Pour l'autonomie), ex assessore alla Sanità, per "rispondere alle tante sollecitazioni" e spiegando che "ieri si è completato il mio ciclo di vaccinazioni anti Covid 19".

Baccega, classe 1955, aggiunge: "Il 1 marzo e il 22 marzo ho avuto due interventi chirurgici in ambito ospedaliero, ma non solo, i miei accessi in ospedale sono stati frequenti per ragioni di salute da dicembre ad oggi. Mi chiedo da consigliere regionale bisogna rendere pubblica la propria tessera sanitaria?". Inoltre "per quanto riguarda l'attività dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, non essendo presente personalmente, né avendo alcun referente del nostro gruppo consiliare all'interno dell'organismo, non ho informazioni.

Benvenuta - conclude - la conferenza stampa del direttore generale Ausl Pescarmona e dell'assessore Barmasse, che hanno chiarito i passaggi e soprattutto l'esistenza di otto liste".

