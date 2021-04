Covid: al via domande per sospensione mutui agevolati Vda

Dopo l'approvazione del disegno di legge nell'ultima seduta del Consiglio regionale, oggi la Giunta regionale ha dato il via libera alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui agevolati erogati da Finaosta e da Unicredit per le famiglie, le imprese e i professionisti.

Per ottenere la sospensione è necessario presentare domanda entro il 22 aprile 2021 per le rate di ammortamento in scadenza nel mese di maggio 2021 ed entro il giorno 5 del mese antecedente la prima scadenza rateale per le rate di ammortamento con scadenza nei mesi successivi.

Le informazioni dettagliate per accedere alla misura di sospensione e i moduli per presentare la domanda sono disponibili sul sito di Finaosta (www.finaosta.com).