Vaccini: Rini (Fi), in arrivo mille dosi in Vda

"Sono in arrivo in Valle d'Aosta almeno mille dosi aggiuntive di vaccino Pfizer, nelle prossime ore". Lo riferisce, in un video pubblicato su Instagram, Emily Rini, coordinatrice regionale di Forza Italia.

"Di questo noi ringraziamento i nostri rappresentanti di Forza Italia al governo e tutto il governo Draghi: questo - commenta Rini - è il famoso cambio di passo; certo nei ristori c'è ancora tanto da fare, ma se non si va avanti con i vaccini non riusciamo a vedere un po' di normalità".

Rini, si faccia chiarezza su somministrazione - "Noi vogliamo sapere con chiarezza, noi come Forza Italia e noi come valdostani, a chi verranno somministrate le dosi di vaccino perché le notizie che stanno uscendo in questi giorni sono davvero allarmanti". Lo dichiara Emily Rini, coordinatrice di Forza Italia Valle d'Aosta, in un video pubblicato su Instagram. "Come sempre ci affidiamo al lavoro della magistratura - prosegue - e ringraziamo la procura per avere aperto un'indagine per voler fare la massima chiarezza su a chi e come sono state date le dosi nei mesi passati, perché è alquanto sconcertante sapere che addirittura dei politici e dei familiari di politici, giovani e senza patologie, abbiano ricevuto la dose vaccinale".