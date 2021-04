Turismo: Corrado Jordan nuovo presidente Fondation G.Paradis

Corrado Jordan è il nuovo Presidente di Fondation Grand Paradis. Lo ha nominato il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta che ha indicato quali componenti del Consiglio di Amministrazione per i futuri cinque anni di lavoro della Fondazione Italo Cerise (rappresentante del Parco Nazionale Gran Paradiso), Marlène Domaine (Unité des Communes Grand-Paradis), Matteo Armand (Comune di Aymavilles), Paolo Rey (Comune di Cogne), Gloriana Pellissier (Comune di Villeneuve), Jacques Buillet (Comune di Introd), Luigino Jocollé (Comune di Valsavarenche), Nella Thérisod (Comune di Rhêmes-Saint-Georges) e Rita Berard (Comune di Rhêmes-Notre-Dame).

"Ringrazio il Governo Regionale e il Consiglio di Amministrazione della Fondation Grand Paradis - ha detto Jordan - per avermi dato l'opportunità di ricoprire questo prestigioso incarico. Nel proseguire nel solco dell'attività intrapresa dal Presidente Sandro Nogara, dal Consiglio d'Amministrazione uscente e dal Direttore Luisa Vuillermoz, metto a disposizione la mia esperienza e il mio impegno sapendo di contare su uno staff dinamico e sempre pronto a raccogliere nuove sfide.

La pandemia in corso comporterà inevitabilmente un cambiamento delle nostre abitudini e del nostro modo di vivere la socialità e sicuramente questo cambiamento interesserà l'ambito turistico.

Abbiamo avuto modo di capire nella scorsa estate che la montagna nell'immaginario collettivo è un luogo ideale per garantire il corretto distanziamento sociale, ambiente che più di altri luoghi permette di interpretare al meglio il concetto di libertà."