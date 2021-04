Rifiuti: Valle d'Aosta più virtuosa per raccolta elettrico

(ANSA) - AOSTA, 12 APR - La Valle d'Aosta si conferma la regione più virtuosa nella raccolta dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). Lo conferma il secondo rapporto del Centro di coordinamento Raee pubblicato sulla raccolta dati del 2020, che registra, per la Valle d'Aosta, una raccolta di 1.328 tonnellate di rifiuti, un valore cresciuto del 2,61 per cento rispetto al risultato già altamente performante del 2019.

"I risultati conseguiti dalla Valle d'Aosta - dichiara l'Assessora all'Ambiente, Chiara Minelli - dimostrano l'attenzione e la sensibilità della popolazione valdostana alla raccolta differenziata, una buona pratica che è entrata nelle famiglie valdostane e che si rivela, di anno in anno strategica per la salvaguardia del nostro ambiente".

In una dettagliata elaborazione dei dati, il rapporto dimostra che migliora di quasi un punto percentuale (0,9%) la raccolta pro capite, con una media per abitante di 10,39 kg, un risultato significativo, se si considera che la media nazionale è pari a 6,14 kg, e che conferma la Valle d'Aosta come la prima regione in Italia. (ANSA).