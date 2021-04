Ricariche bici elettriche all'Ospizio Piccolo San Bernardo

In prossimità dell'Ospizio del Piccolo San Bernardo, a oltre 2.100 metri di quota, al confine tra l'Italia e la Francia, saranno realizzati punti di ricarica per le biciclette elettriche. E' questa una delle iniziative che saranno promosso per migliorare l'attrattività turistica del sito, attraverso la gestione transfrontaliera da parte del Gruppo europeo di interesse economico (Geie) del Colle del Piccolo San Bernardo dei fabbricati storici tra cui l'antico Ospizio e gli edifici del giardino alpino 'Chanousia'.

"Grazie a economie realizzate negli scorsi anni e alla recente alienazione di uno dei beni posseduti dal Geie, - spiega l'assessore Luciano Caveri, rappresentante della Valle d'Aosta nell'assemblea dell'organismo - effettuata in un ottica di rilancio del tessuto imprenditoriale privato al Colle, ci siamo trovati nella posizione di dare avvio a lavori che permetteranno di migliorare l'attrattività dell'area nei confronti di chi fruirà dei servizi offerti".