Covid: Barmasse, Valle d'Aosta prima in uso monoclonali

La Valle d'Aosta è la prima regione italiana per utilizzo della terapia anti Covid con anticorpi monoclonali. Lo ha spiegato oggi in una conferenza stampa l'assessore regionale alla sanità Roberto Barmasse. "La somministrazione dei monoclonali - ha spiegato - ha evitato 40-50 ricoveri".

Secondo i dati forniti dal direttore generale dell'Azienda Usl ne hanno beneficiato 74 pazienti "a fronte dei 114 somministrati in Piemonte che, come popolazione, è 34 volte la Valle d'Aosta", ha precisato.