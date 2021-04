Vaccini: Fdi, chiarire su dosi a politici e loro parenti

"Vogliamo sapere chi e perché. Alla luce della richiesta formulata alla nostra regione (insieme a Campania, Calabria e Sicilia ) dalla Commissione Antimafia volta a conoscere eventuali abusi su vaccini somministrati anzitempo e riferiti alla categoria "altro", chiediamo ufficialmente ad eventuali politici valdostani (e loro familiari under 70) di dichiarare se i loro nominativi siano compresi nell'elenco e, in caso affermativo, motivarne le ragioni". Lo scrive, in un post su Facebook, Fratelli d'Italia in merito alla campagna vaccinale in Valle d'Aosta.