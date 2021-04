Traforo M.Bianco: Regione Vda si astiene su bilancio Sitmb

L'Assessore alle Partecipate della Regione autonoma Valle d'Aosta, Luciano Caveri, si è astenuto durante il voto per l'approvazione del bilancio della Società italiana del Traforo del Monte Bianco (Sitmb), "dicendosi preoccupato dello scontro verificatosi in Assemblea e anche, di recente, in Tribunale fra Autostrade e Anas".

"I punti sollevati da Anas - spiega Caveri - ci obbligano alla necessaria vigilanza e attenzione. Durante la pandemia si sarebbero potuti fare una parte dei lavori di messa in sicurezza e su questi stessi lavori in prospettiva ci vogliono certezze tecniche e tempistiche concordate per non bloccare un'arteria strategica in campo europeo. Stessa chiarezza dobbiamo averla sul futuro della compagine azionaria di Autostrade. Noi manteniamo stretti rapporti con le autorità francesi confinanti con cui scegliere il futuro. Il prospettato raddoppio, con un traforo monotubo esistente su cui svolgere lavori a singhiozzo da qui al 2030, non è la soluzione, peraltro bocciata dallo stesso Presidente Emmanuel Macron. Siamo disponibili con le autorità nazionali e francesi a valutare soluzioni future più moderne di collegamento con la Francia".