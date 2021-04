Sci: -40% presenze in piste fondo Valle d'Aosta

L'assenza di turisti italiani e stranieri nell'ultima stagione invernale ha provocato un calo del 40 per cento delle presenze nelle piste da fondo in Valle d'Aosta. E' quanto riferisce l'Associazione valdostana enti gestori piste sci di fondo (Avef) al termine di una "stagione invernale più strana e difficile di sempre".

"Abbiamo garantito momenti di sfogo e divertimento agli appassionati di sport, ai giovani, alle famiglie e a tutte quelle persone spesso costrette a stare in casa o comunque non in movimento", commenta Fabrizio Lombard, presidente Avef.

"In questa stagione così particolare è difficile e superfluo parlare di numeri e di bilanci, - prosegue - possiamo comunque essere contenti di aver dato un servizio alla comunità, anche con i locali, i noleggi e le altre attività legate ai centri dello sci nordico".