Recovery: assessora Vda, bene Piemonte su ferrovia

"Non posso che esprimere soddisfazione per aver appreso che fra i progetti presentati dalla Regione Piemonte all'interno del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, sebbene siano in attesa di definizione entro la fine di aprile, vi è un punto di particolare rilevanza per la Valle d'Aosta: l'elettrificazione della ferrovia Ivrea-Aosta". Così l'assessora ai Trasporti della Regione autonoma Valle d'Aosta, Chiara Minelli, sull'iniziativa della Regione Piemonte.

"E' significativo il fatto che due Regioni con maggioranze politiche ben diverse - ha aggiunto - siano sulla stessa lunghezza d'onda riguardo alla necessità ed urgenza di completare l'elettrificazione della linea che collega Aosta con Torino, la cui realizzazione si era interrotta ad Ivrea".

Si tratta, secondo l'assessora valdostana di "una lunga interruzione che ha causato e causa, ancora tuttora, gravi disagi per gli utenti, valdostani e canavesani, limitando fortemente la possibilità di impiegare in servizio una vasta gamma di treni e facendo viaggiare nella tratta Ivrea- Aosta energivori e inquinanti treni diesel".

"L'azione insistita della Valle d'Aosta ha indotto Rete Ferroviaria Italiana (RFI) a mettere infine mano alla progettazione definitiva dell'elettrificazione che sarà consegnata a breve, cosa che permette l'inserimento dell'opera nel PNRR, rendendola cantierabile", ha concluso Minelli.