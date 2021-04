Prostituzione: casa d'appuntamenti in B&B , arrestata

Gestiva una casa d'appuntamenti in un condominio di Aosta, sotto le mentite spoglie di un Bed and breakfast. Con questa accusa una donna di 65 anni, cittadina spagnola (B.C.D.) è stata posta agli arresti domiciliari nella sua casa di Crotone su ordinanza del gip di Aosta, che ha inoltre ordinato il sequestro preventivo della struttura ricettiva. E' indagata per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Le indagini, durate cinque mesi, sono iniziate dopo le segnalazioni di 'via vai' serali e notturni nel palazzo. La squadra mobile di Aosta ha individuato sui conti correnti della donna "ingenti e costanti movimentazioni di denaro" fa sapere la questura, "evidenziando una palese sproporzione con le dichiarazioni dei redditi dell'indagata", che ufficialmente disponeva dei soli redditi della gestione del suo B&B. Negli ultimi due anni sul portale 'alloggiati' aveva comunicato la presenza di soli 30 ospiti, donne sudamericane già segnalate per reati inerenti la prostituzione.

Alcuni clienti della casa d'appuntamenti sono stati sentiti dalla polizia. Hanno confermato di aver preso accordi telefonici per la prestazione sessuale con le donne ospiti del Bed & Breakfast, dovendo poi attendere le istruzioni sul luogo e le modalità dell'incontro. Indicazione, puntualizza la questura di Aosta, "da seguire puntualmente per rendere più discreti i movimenti di estranei all'interno del condominio, in modo da garantire all'arrestata di poter esercitare, in tutta serenità, il suo business criminale".